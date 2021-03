Noah katakam-takam na

Bortang-borta na ang katawan ng Netflix star ng To All The Boys I’ve Loved Before na si Noah Centineo.

Mula sa kanyang lean and toned body ay maskulado na may six-pack abs na si Noah para sa gagawin niyang pelikula na Black Adam.

Pinost ng personal trainer ni Noah na si Kirk Myers sa Instagram ang videos and photos ni Noah na puspusan na nagwu-workout para ma-achieve ang bortang katawan para sa role niya as Al Rothstein a.k.a. Atom Smasher in Black Adam na pagbibidahan ni Dwayne “The Rock” Johnson.

“Super proud of legend @ncentineo for making moves and smashing superhero training,” caption ni Myers sa post niya.

Ni-repost naman ni Noah ang photos at nilagyan niya ng caption na “Thirst trap.” (Ruel Mendoza)