No vax, no ride hindi pinag-isipan?

Nahabag ako sa isang pasahero na hindi pinayagang makasakay dahil sa 1st dose pa lang ang bakuna niya.

Kalbaryo na nga ang magcommute. mas lalo pang nadagdagan ang hirap ng commuters dahil sa hindi malinaw na polisiya sa no vaccination, no ride.

Marami nga ang umalma rito lalo pa ang mga kababayan nating kailangang pumasok sa trabaho at maghanapbuhay. Sabay naglabas ng paglilinaw na hindi kasama rito ang essential workers.

Maganda sana ang intensyon ng no vaccination, no ride policy kung napag-isipan at may konsultasyon bago ito ipinatupad.

Unang-una, hindi naman mandatory requirement ang vaccine card sa mga educational, employment at government transaction. Essential o mahalaga ang pampublikong transportasyon, hindi ito dapat ipinagkakait sa kahit sinong mananakay. Sa ngayon, hindi pa rin naman pwedeng gawing mandatory ang pagpapabakuna dahil hindi pa natatapos ang clinical trials.

Ikalawa, hindi malinaw kung ano ang mangyayari sa mga kababayan nating unvaccinated pero kailangang maghanapbuhay at kumita para sa pamilya. Saan sila sasakay? Paano sila pupunta sa kanilang trabaho? Hindi lahat ay kayang bumili ng sasakyan o kahit man lang bisikleta.

Ikatlo, dahil wala namang iisang sistema ang vaccination cards, dagdag pahirap lang ito sa mga operator at drayber na kailangan pang i-check na bakunado ang bawat pasahero. Aksaya din sa oras at tauhan ang implementasyon nito, dahil kailangan pang mag-deploy ng transport marshall, traffic enforcers, at mystery passengers para sa ban.

Non-sense din na kailangan pang patunayan ng manggagawa na ‘essential worker’ siya bago makasakay sa pampublikong transportasyon. Paano naman ang nasa informal economy at yung mga naghahanap ng trabahong unvaccinated o partially vaccinated, hindi ba sila papasakayin?

Ngayong panahon ng pandemya, lahat ng diskarte para kumita at makapaghanapbuhay ay essential.

Sana ay mas pag-ibayuhin pa ng IATF ang contact tracing, pagsuyod sa mga komunidad para mabakunahan ang lahat ng pwedeng bakunahan, at mas palakasin pa ang information drive para bigyan ng tamang impormasyon ang lahat tungkol sa benepisyo ng bakuna.

Mas kailangan din natin na palawigin ang testing kada araw kaysa sa pagpapatupad ng isa pang uri ng lockdown tulad ng “no vax, no ride”.

Dapat ding pag-isipan at ikonsidera ang pagpasa ng mga polisiya o ordinansa na mas magpapagaan ng mahirap na nating sitwasyon sa ngayon. Iwasan na yung mga ganitong uri ng rules na lalong magpapahirap at magdadag pasanin at diskriminasyon sa ating kababayan.