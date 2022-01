No vaccine, no biyahe kasado sa mga eroplano

Simula Bukas hindi na rin pasasakayin sa mga eroplano ang mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19 na gustong bumiyahe papunta at mula sa Metro Manila.

Sa magkahiwalay na statement, sinabi ng Philippine Airlines (PAL) at AirAsia Philippines na pasasakayin lamang nila ang mga fully vaccinated traveler hangga’t nasa ilalim ng alert level 3 o mas mataas pa ang National Capital Region.

“Effective January 17, 2022, airlines are only allowed to accept fully vaccinated passengers for carriage on our domestic flights to and from Manila,” saad ng PAL.

Ayon sa Department of Transportation, masasabi lamang na fully vaccinated na ang isang tao makalipas ang dalawang linggo matapos niyang bakunahan ng ikalawang dose ng COVID vaccine. (Issa Santiago)