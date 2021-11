‘No vaccination, no work’ pinabasura

Pinababasura ng Makabayan bloc kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ‘no vaccination, no work’ policy na inilabas ng Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases.

Naghain ng resolusyon ang mga miyembro ng Makabayan bloc upang manawagan sa Kamara de Representantes para hindi ituloy ang resolusyon ng IATF.

Ayon kay Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite, pahirap ang polisiya sa mga naghihirap na mga manggagagawa sa gitna ng pandemya. Aniya, “Sapilitang ‘bakasyon kung walang bakuna’? Malinaw na labag sa batas ito.”

Noong Nobyembre 11 inilabas ng IATF ang Resolution No. 148-B upang ipatupad ang mandatory vaccination ng mga manggagawa na pisikal na pumapasok sa trabaho.

Bagama’t nakasaad na ipatutupad lamang ito sa mga lugar kung saan mayroong sapat na bakuna, sinabi ni Gaite na nakasaad din dito na ang mga empleyadong hindi pa bakunado ay dapat sumailalim sa regular na RT-PCR test at ang empleyado ang sasagot sa gastos nito.

“We reiterate our demand for free testing of workers which should be shouldered by the government to ensure safe work places. Also, the vaccine supply and administration must urgently be addressed which we believe the Duterte Administration has miserably failed in attending to,” dagdag pa ni Gaite. (Billy Begas/Eralyn Prado)