Lahat ng uri ng sasakyang pandagat ay hindi papayagan na luma­yag sa Manila Bay mula Nobyembre 5 hanggang 16 bilang bahagi ng security preparations sa darating na ika-31 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit sa bansa.

Sa isang statement, ipinagbigay-alam ni Interior and Local Government OIC at Undersecretary Catalino Cuy na ipatutupad ang ‘no sail zone’ sa dagat na malapit sa H2O Hotel sa Manila hanggang sa OKADA Hotel sa Parañaque City.

“Maximum maritime security is part of our safety preparations to ensure that the short stay of our ASEAN delegates in our country will be as peaceful, safe, and secure as possible,” ayon kay Cuy.

Agad namang umalma ang grupo ng mangingisda sa Lungsod ng Pasay dahil sa ipatutupad na ‘no sail zone’ sa Manila Bay.

Ayon kay Salvador Luteria, 73-anyos, vice president ng Pasay Li­bertad Anglers, mahi­git dalawang linggo silang mawawalan ng kabuhayan dahil sa ipatutupad na pagbabawal ng gobyerno.

“Sana po mabigyan kami ng pagkakakitaan ng gobyerno kasi hindi po namin alam kung saan namin kukunin ang ipapakain namin sa a­ming pamilya sa oras na ipagbawal ang pangingisda sa karagatan,” pakiusap ni Luteria.

Samantala, aabot sa 53,000 miyembro ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Phiippines (AFP),at 23,000 security personnel ,ang lalahok sa send-off ceremony para sa security contingent na magbabantay sa mga de­legado ng ASEAN Summit sa bansa.

Kasabay nito, pinayuhan ni Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada ang mga motorista na iwasan munang dumaan sa mga kalsada sa pali­gid ng Quirino Grandstand sa Rizal Park na isasara bukas, Linggo, Nobyembre 5, dahil sa pagdaraos ng send-off ceremony.