NO PERMIT NO VENDOR SA HEPA LANE

Nagbabala kahapon si Manila Mayor Joseph Estrada na pakakasuhan niya ang mga opisyal ng barangay na papayag sa muling pagbubukas ng tinaguriang ‘hepa lane’ sa university belt.

Sa kanyang utos, hindi makababalik ang mga pinalayas na food vendors sa hepa lane hangga’t wala silang health at sanitary permits mula sa pamahalaang lungsod.

Ani Estrada, kaila­ngan niyang ipasara ang popular na kainan upang maiwasan ang matinding epidemya.

“There were reports from the past about people­ getting sick, and we cannot allow this, it is illegal,­” katuwiran pa ni Estrada.

Bukod sa suspensyon, sinabi ni Estrada na pasasampahan niya ng kasong administratibo sa Department of Interior and Local Government (DILG) ang mga lalabag na opisyal ng barangay.

Nagsimulang pumoste kahapon ng umaga sa kahabaan ng R. Papa St., ang sinasabing hepa lane, ang mga tauhan ng Department of Public Services (DPS) at Manila Police District (MPD) upang pigilan ang pagbalik ng mga food vendor.

Giit ni Estrada, nauunawaan niya ang hangarin ng vendors na kumita para sa kanilang pamilya subalit dapat din aniyang isipin ng mga ito ang kaligtasan ng kanilang mga kostumer.

Karamihan sa mga kliyente ng hepa lane ay mga estudyanteng nagtitipid at kumakain ng murang paninda rito sa halip na sa mga kilalang food chain.