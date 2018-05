No ID, no entry

Matagal na rin itong biru-biruan sa mga ka­tropa nating Jaguar.

Biro man sa iba ay seryosong usapin ito dahil napakarami pa rin ang napagkakaitan ng serbisyo dahil sa kakulangan ng sapat na ID na magpapakita ng kanilang pagkakakilanlan. Liban sa pagiging mapili ng ilang mga kompanya sa kanilang 2 valid ID rule – na sa iba ay 4 valid ID rule pa – perwisyo rin na magbitbit ng sangkaterbang ID. Idagdag pa natin ang Republic of Recto na napakagaling mag-issue ng mga pekeng ID sa mga parokyanong desperado.

Pasok ang Philippine Identification System o PhilSys na tatayong National ID ng mga Filipino na inaprubahan natin sa Kongreso noong September 2017 at ng Senado noong Marso 2018. Nitong nakaraang Martes, nagkasundo ang dalawang kapulungan na ayu­sin ang pagkakaiba ng mga bersyon at ngayo’y aprubado na. Sa lalong madaling panahon ay magkakaroon na ng matibay at maaasahan, higit sa lahat, libre na ID ang bawat mamamayan. Sa pagpapatupad ng batas na ito, kung saan isa tayong author, magiging simple na ang transaksi­yon ng lahat hindi lamang para sa mga serbisyo ng gobyerno kundi pati sa pribadong sektor.

Ilalagay sa ID ang buong pangalan, kasa­rian, birthday, birthplace, address, nationality, at biometrics tulad ng mga fingerprint at iris scan. Sa pag-apply ng lisensiya, passport, bank account at iba pa, hindi na kakaila­nganin ang ano-ano pang dokumento.

Alam nating may kaakibat na panganib ang sistemang ito, na 18 taon humadlang sa pagsasakatuparan ng prog­rama. Ang pagtutol ng mga militante sa Natio­nal ID na kinatigan pa nga ng Korte Suprema noon sa ilang mga aspekto ay naging mabu­ting paraan para mas mapaganda ang resulta.

Kaya ngayon, isang matinding babala sa mga malilikot ang utak at mga halang ang bituka na nag-iisip abusuhin ang sistema – may malala­king parusang naghihintay sa inyo, lalo pa kung nasa gobyerno.

Ang gagamit ng impormasyong laman ng National ID sa kalokohan ay maaaring makulong ng hanggang 2 taon at magbayad ng P500,000. Ang ‘di awtorisadong pagsisiwalat ng personal data ay may parusang 10 taong pagkakulong at multa na 10 milyong piso. Kung taga-gobyerno ang gagawa, hindi lang 10 taon kundi 15 taon sa bilangguan. Ang mga hindi naman kikilala sa National ID ay paparusahan ng kalahating mil­yong piso na fine.

Hangad natin na sa pagpapatupad ng programang ito ay mapadali ang serbisyo sa lahat. ‘Di na magiging problema ang ‘No ID, no entry.’ Puro ‘good morning ma’am, good morning sir’ na lang.

(Strike Revilla)