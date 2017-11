No Excuses- Mbala

Walang gustong sisihin si big man Ben ­Mbala sa 76-70 loss ng De La Salle sa Ateneo sa ­opener ng UAAP Season 80 men’s basketball finals sa MOA Arena noong Sabado.

Katunayan, pinuri pa ng Cameroonian ang nakakasakal na depensa ng Eagles.

“They played good defense,” bulalas ng two-time MVP. “I have to give it to them.”

Karaniwang huma­harabas ng double-digit productions sa mga naunang laro, sa Game 1 ay nalimitahan si Mbala sa katiting na eight points sa malamyang 3-for-7 shooting sa floor.

“It’s part of the game,” dagdag niya. “You don’t want to look for excu­ses on why we lost. They played well.”

Mas pisikal daw ang Eagles, mas ginustong manalo.

Kung pisikalan ang pag-uusapan, siko ni Mbala ang tumama sa mukha ni Matt Nieto sa isang play. Putok ang kaliwang kilay, duguan ang Ateneo point guard na ini­labas sa court sa dulo ng second quarter, pero nakabalik din para tumapos ng 11 points.

Paliwanag ni ­Mbala, hindi daw niya sinasadyang masiko si Nieto.

“Part of basketball,” anang 6-foot-8 center. “I spun, he was late on the rotation or the double, that’s why he got hit.”

Tapos na ang Game 1, nangako si Mbala na babalik sila para itabla ang best-of-three series sa Game 2 sa Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.