No Curry, no problem

Absent si Stephen Curry dahil namaga ang nabugbog na kanang hita, binalikat ni Kevin Durant ang Golden­ State Warriors sa 110-100 panalo kontra Orlando, Lunes ng gabi sa Oakland.

Kumalas ang Warriors sa second half para ambusin ang pampitong su­nod na panalo.

Tumapos si Durant ng 21 points, season-high eight assists at seven rebounds.

Pansamantalang pumalit sa binakanteng puwesto ni Curry, rumesponde si Shaun Livingston ng season-best 16 points at six assists.

May all-around game pang season-high 20 points, five assists, four rebounds at two steals si Draymond Green sa Golden State, walang naipatalo sa apat na laro sa sari­ling teritoryo.

Noong Miyerkoles ay naupo lang din si Durant dahil sa parehong injury kay Curry – sa kaliwang hita naman – pero nagawang ipagpag ng Warriors ang Milwaukee.

Wala sa laro si Curry sa gabing namigay ng kanyang bobblehead sa fans.

May 20 points si Nikola Vucevic sa Magic, tumapos si Aaron Gordon ng 10 points at 10 rebounds, may 16 markers si Evan Fournier.

Nagdagdag ng 15 points, five assists at four rebounds si Klay Thompson sa Golden State.

Nilimitahan ng Warriors ang Orlando sa 19 points sa third kasabay ng pag-iskor ng 32 para kontrolin ang laro. Hindi na nakabawi ang Magic.