No contact apprehension itinulak na gawing batas ni Cong Lopez

Isinulong ni Manila Rep. Manuel Luis T. Lopez na maisabatas ang no contact apprehension upang matigil na ang pang-aabuso at pangongotong ng mga traffic enforcer.

Sa joint meeting House Committee on Metro Manila Development na pinamumunuan ni Lopez at House Committee on Transportation ni Samar Rep. Edgar Sarmiento nitong Nobyembre 17, isinalang sa deliberasyon ang House Bill (HB) No. 5656 ni Bulacan Rep. Jose Antonio Sy-Alvarado) at HB 9368 ni Oriental Mindoro Rep. Doy Leachon na parehong pumupuntirya na maipatupad sa buong bansa ang “No Contact Apprehension” policy para sa traffic violations.

Sa pagtalakay sa dalawang panukala ay nakalkal ang mga problema hindi lamang sa abusadong pagmamando sa trapiko kundi pati na ang magkakaibang batas at regulasyon ng bawat lokal na pamahalaan.

“It is true that these various traffic schemes and policies among different jurisdictions cause quite a lot of confusion to our countrymen. Most travelers do not just drive around in one city or municipality. Almost always, one’s journey brings us to multiple cities that, unfortunately, have different traffic policies. Worse, due to the subjective tendencies of different traffic enforcers, motorists are the ones at the losing end. And in some cases, maybe I can speak of what is experienced in Manila, perhaps due to lack of training or maybe due to the culture of abuse of power, the mindset of many Manila traffic enforcers is seemingly focused on catching traffic violators, rather than fixing the traffic problem in their assigned areas. Manila is sadly getting notorious for it’s ‘kotong’ enforcers and growing corruption. In order to avert these types of abuses, it is high time that Congress try to put some order to this mess,” pagpupunto ni Rep. Lopez.

Ayon naman kay Quezon City Rep. Bong Suntay, isa rin sa nagiging problema sa ipinatutupad na traffic violation system ay naiiwan sa mga nagmamay-ari ng sasakyan ang responsibilidad sa pag-aasikaso ng naging paglabag gayung ang nagmamaneho ng sasakyan ang lumabag sa batas trapiko.

Kinakailangan na umanong maisabatas ang mga naturang panukala nang sa gayon ay magkaroon ng “systematic” at “uniform” na traffic policy.

Kapag naisabatas ang “No Contact Apprehension” policy ay wala ng lusot ang mga pasaway na motorista at kahit walang traffic enforcers ay masasapul pa rin ng mga nakakalat na CCTV Camera systems na 24-7 na gumagana ang mga lalabag sa batas trapiko.

Samantala, iprisinisinta naman ni Valenzuela Rep. Wes Gatchalian ang epektibong modelo ng no contact apprehension na ipinatutupad na sa Valenzuela City.