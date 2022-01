No bakuna, no ride lusaw na! NCR, 7 lugar balik-alert level 2

Hindi na ipapatupad ang ‘no vax, no ride’ policy sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila sa muling pagpapatupad ng alert level 2 simula Pebrero 1, ayon sa Department of Transportation (DOTr).

“Once we de-escalate to alert level 2, the no vax, no ride policy shall automatically be lifted,” ni DOTr Assistant Secretary Goddess Hope Libiran.

Ang pahayag ni Libiran ay kasunod ng desisyon ng pamahalaan na ibaba sa alert level 2 ang Metro Manila simula Pebrero 1 hanggang Pebrero 15.

Ang ‘no vax, no ride’ ay sinimulang ipatupad noong umpisa ng Enero, kung saan ang NCR ay isinailalim sa mas istriktong alert level 3.

Kahapon ay kinumpirma ng Inter-Agency Task Force (IATF) ang pagbalik sa alert level 2 sa National Capital Region (NCR) at pitong lalawigan sa bansa simula bukas Pebrero 1, 2022.

Ayon kay acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles, kabilang sa mga lalawigan na balik sa alert level 2 ay ang Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal sa Luzon; Biliran at Southern Leyte sa Visayas at Basilan sa Mindanao.

Samantala, ang mga probinsya naman na nasa ilalim ng alert level 3 ay ang Cordillera Administrative Region (CAR) na kinabibilangan ng Abra, Apayao, Baguio City, Benguet, Kalinga at Mountain Province.

Gayundin ang Region 1 na sumasakop sa Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan; Region 2: na binubuo ng City of Santiago, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino; Region 3 na sumasakop sa Angeles City, Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac at Zambales.

Kabilang din dito ang Region 4-A na binubuo ng Batangas, Laguna, Lucena City at Quezon Province; Region 4-B na sumasakop sa Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Puerto Princesa City; Region 5: Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Naga City at Sorsogon. Region 6: Aklan, Antique, Bacolod City, Capiz, Iloilo City, Iloilo, Negros Occidental at Guimaras; Region 7: Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor; Region 8: Ormoc City, Tacloban City, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Western Samar at ilan pang lugar.

Ipatutupad ang alert level 2 sa mga binanggit na lugar simula Pebrero 1 hanggang Pebrero 15 bunsod ng patuloy umanong pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa mga nasabing lugar. (Mia Billones/Prince Golez/Vick Aquino/Joven Delantar)