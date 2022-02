No bakuna, no entry sa iskul

Obligado ang mga hindi pa bakunadong guro at mga non-teaching personnel na magpakita ng negatibong COVID-19 test result bago sila papasukin sa mga eskuwelahan na nagsasagawa ng face-to-face classes.

Ito ang mahigpit na babala ng Department of Education (DepEd) sa pagpapatupad ng mas malawak na face-to-face classes.

Paalala ni DepEd Secretary Leonor Briones na ang mga guro at ibang non-teaching personnel ay kailangang sumunod sa mga polisiya ng gobyerno para sa mga itinakdang panuntunan ukol sa mga indibiduwal na hindi pa bakunado.

Binigyang-diin ni Briones na hindi puwersahan ang pagpapabakuna subalit kailangan din protektahan ng DepEd ang mga hindi pa nabakunahan kontra COVID.

“If they don’t want to, they don’t have to because vaccination remains voluntary. But if they go to school, they need to show negative result of RT-PCR or antigen so we can also protect those who are vaccinated,” ayon kay Briones.

Giit ng kalihim na ang mga bakunadong guro lamang ang pinapayagan na magturo sa face-to-face classes upang masigurong ligtas ang mga pumapasok na mag-aaral.

Ipinahayag naman ni DepEd Undersecretary for Human Resource and Development Wilfredo Cabral na maaaring i-assign ang mga hindi bakunadong guro at personnel sa skeleton workforce, work-from-home, weekly rotation, at work shifting arrangement.

Base sa ulat ni DepEd Director for Bureau of Learner Support Services Lope Santos III, nasa 810,300 o 83.48% na ng kanilang mga personnel ang bakunado laban sa COVID.

Sa nasabing bilang, 689,179 personnel ang kumpleto na sa bakuna habang 121,124 naman ang nakatanggap ng single dose COVID vaccine.

Mayroon pa aniyang 181,932 personnel sa mga eskuwelahan na hindi pa bakunado kung kaya’t hinimok ng DepEd ang mga guro na magpabakuna para na rin sa kanilang kaligtasan. (Vick Aquino)