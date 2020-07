No. 9 most wanted sa Subic, laglag sa CIDG

Nasakote ang isang suspek sa pagpatay at itinuturing na No. 9 most wanted sa bayan ng Subic sa Zambales.

Kinilala ang suspek na si Edwin Estari, pansamantalang nakatira sa Barangay Pulang Lupa, Las Piñas City.

Wanted si Estari sa kasong homicide at may warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ang Branch 73 ng Judicial Region sa lungsod.

Ang pagkakadakip kay Estari ay dahil sa tulong ng isang impormante na nagsabing madalas makita ang suspek sa Barangay Pulang Lupa kung saan ito namamasada ng tricycle. Nakadetine na ang suspek sa Subic Police Station. (Randy Datu)