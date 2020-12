No. 7 sa Billboard Chart: Lea ka-level sina Bocelli, Metallica

Congratulations Lea Salonga!

“Oh my God!” bungad na reaksiyon ni Lea Salonga.

Well, kasi naman, pasok na pasok siya sa Billboard chart, eh! Yes, pang-number 7 nga siya, o ang ‘Live in concert with the Sydney Symphony, sa Billboard’s Classical Crossover Chart.

Kaliga nga niya sina Andrea Bocelli (Believe), Neil Diamond with the London Symphony Orchestra (Classic Diamonds), Metallica and San Francisco Symphony (S&M2), Mat & Savana Show, (Merry Little Christmas), Mat & Savana Show (Picture This), 10 (The Piano Guys).

Siyempre, pinasalamatan ni Lea ang brother niyang si Gerard Salonga, Josh Pultz, Sydney Symphony Orchestra, at Broadway Records, na kasama niyang bumuo sa naturang concert.

So, hanggang ngayon talaga ay nananatiling pride ng Pilipinas si Lea. Ayaw niyang paawat sa pagbibigay karangalan. Kaya bongga ka talaga, Lea.

***

Mikael super kamot ng kati ni Megan

Lahat talaga gagawin ni Mikael Daez para sa misis niyang si Megan Young. Kung nasusubaybayan niyo ang mga social media account ng mag-asawa, maaliw kayo.

May mga moment na nagtatalo sila, pero sa huli, si Megan ang nananalo, dahil bumibigay si Mikael. May mga moment na bigla na lang makikita mo na umiiyak si Megan, pero ramdam mong drama lang `yon para makuha ang simpatiya ng mister niya.

Anyway, naaliw kami sa latest Instagram post ni Mikael, na kung saan ay nakahiga sa sofa si Megan at ang pet dog nilang si Soba.

“When the two madams of the house are feeling bad, double duty si Manong Fofo. It just so happens, they both love backrubs. The also like belly rubs. I honestly don’t like either one. Deep tissue massage na lang po. Who else is like Madam Bonez and Madam Soba? And who else is like me?” sabi ni Mikael.

Well, ang bongga naman talaga, di ba? Super inggit nga ang mga kababaihan, dahil pati ba naman ang pagkamot sa kati sa likod, o kahit sa tiyan, ginagawa ni Mikael para kay Madam Bonez (tawag niya kay Megan), at nakisama pa ang dog nila, ha!

Kaya ang mga kababaihan, ‘sanaol’ daw ay tulad ni Mikael.