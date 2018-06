No. 35 ni Durant isasampay sa ‘35’

Ang No. 35 ng Golden State, posibleng mag-retire sa 35.

Darating at dara­ting din ang panahon na hindi na kakayanin kahit ng pinaka-super human na NBA player ang 82 games sa isang taon, wala pa ang playoffs. Aalog din ang tuhod, bibigay ang binti.

Si Kevin Durant, 35 daw ang pinag-iisipan niyang target-in na edad ng pagreretiro.

Limang taon mula ngayon, pagkatapos niyang sikwatin ang pa­ngalawang sunod na NBA Finals MVP award nang giyahan ang Warriors sa 4-0 sweep kay LeBron James at sa Cleveland Cavaliers.

“This game, your craft, you have to continue studying it,” pahayag ni KD sa ESPN. “No matter how much you enjoy it, nobody wants to be in school that long. I know I don’t. At some point, you have to be ready to graduate. Thirty-five, that’s just a number in my mind.”

Mag-30 na si Durant sa Setyembre. Mahala­gang piyesa siya sa back-to-back championship romp ng Warriors, pa­ngatlo ng Golden State sa nakalipas na apat na taon.

Sa susunod na limang taon, kakayanin kayang basagin ni Durant ang league record na 38,387 points ni Kareem Abdul-Jabbar? May 20,913 career points na si KD. Isa pang humahabol si LeBron na may 31,038 points.

Paano siya magmamarka sa NBA?

“I can leave the game knowing I did everything I wanted to do, my way, on my terms. That’s how I want to leave the game,” dagdag ni ­Durant.