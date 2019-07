No. 1 trending sa Twitter:Paulo nakipaglandian sa mga fan

Nagpiyesta ang mga Twitter follower ni Paulo Avelino sa pagtatanong sa kanya. Mala-Twitter party, cum Q&A ang naganap, dahil lahat ng mga tanong sa aktor ay sinagot niya.

May mga nagpatutsada nga na baka may ipu-promote lang si Paulo, kaya sobrang aktibo nito sa Twitter, at mega sagot sa mga fan.

Sabi ni @BAMerr0r: “Kaya ka ulit humaharot dahil may propromote ka noh?”

“Ni wala pa nga akong prinopromote eh. Naalala ko lang kayo habang ginagawa namin ang Fangirl. Medyo maharot kasi ako doon,” sagot ni Paulo.

@kathleenceralde: “Hala nagbabalik ulit si Paulo sa Twitter. Bat ka nandito?”

“Palagi naman akong nandito. Nagmamasidmasid lang,” sagot ni Paulo.

Pero ang mas nakakatuwa ay palaban din si Paulo sa mga nag-a-assume na badikla siya, lalo na’t long hair nga siya ngayon. Hindi sila inuurungan ni Paulo, at pa-sarcastic din ang sagot niya, ha!

Tulad ng hirit ni @patnubae: “Anong ulam mo SIS?”

“Boyfriend mo bes!” sabi ni Paulo.

Tanong ni @ardxfrn: “Coffee or teatea?”

“Sana ‘yung mga ganitong tweet niyo dito mabasa ng magulang niyo. Paki-tag please,” say pa rin ni Paulo.

@abbymndiola: “Bakit ka nagpa-long hair?”

“Nainggit ako sa hair mo,” ani Paulo.

Pero siyempre, mas marami pa rin ang tila takam na takam kay Paulo, na obyus na nilalandi siya. At yes, game na game makipaglandian si Paulo.

@rachellerys: “Break na tayo malandi ka maharo.”

“Kaka-post lang ang bilis ga­wing profile pic!” – Paulo.

@milkshakeslucas: “San ka mas malandi, sa movie or sa real life.

Hahahaha.”

“Both. Di ba halata!” – Paulo.

@frnchscanicole: “Ako na lang harutin mo hehehe popromote kita.”

“Bilang ano? Boypren mo? Asawa mo? Lauran mo?” – Paulo.

May mga nag-aalok din ng kanilang ‘mani’ kay Paulo.

Na ang sagot nga niya, gusto niya ay ‘maanghang’ at ‘diretso sa bibig’ daw kung kainin niya ito.

Anyway, ang pagsagot-sagot na ito ni Paulo sa kanyang mga follower ang rason kung bakit siya nag-trending (#1) sa Twitter, ha!

Pinoy animated TV series pasok sa BTG Animation Lab sa Spain

Panalong-panalo talaga ang mga Filipino animator natin, ha! Heto nga at kasama sa mga napili sa ikalimang edisyon ng Bridging the Gap (BTG) Animation Lab ng Spain ang Filipino animated TV series project na “Alphabesties” ni Neema B. Ejercito na lalahok sa intensive workshop sessions simula sa July 14 to 20, 2019 sa Tenerife, Spain.

Ang “Alphabesties” ay produced ng Toast&Brew Animation & Game Design Studio, at ito ang kaisa-isang Filipino project na napili para sa nasabing Lab ngayong taon.

Ang Bridging the Gap Animation Lab ay isang partner program ng Film Development Council of the Philippines (FDCP) na nag-e-expose sa emer­ging animators mula sa Pilipinas at nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makipagkilala at makipag-network sa influential international professionals at decision-makers sa animation industry.

Layunin ng Animation Lab ng BTG na pagandahin at itaguyod ang animation projects mula sa buong mundo at mag-facilitate ng international collaboration at networks.

Sa tulong ng International Film Studies Assistance Program (IFSAP) ng FDCP, makakatanggap ng travel support at stipend ang staff at crew ng “Alphabesties.”

“Our animators have word-class talent, and we are honored that BTG re­cognized the potential of a Filipino animation project among the almost a hundred projects they’ve received from all over the world,” sabi ni FDCP Chairperson and CEO Mary Liza Diño.

“Gumagawa kami ng iba’t ibang initiatives para mas lalong i-empower ang local animation sector at tulungan ang animators nating makapag-produce ng IP content na may kuwentong masasabi nilang tunay na sa kanila,” dagdag pa niya.

Para sa taong ito, 13 projects ang napili para sa Animation Lab ng BTG. Kasama rito ang feature films at TV series mula sa Pilipinas, Brazil, Mexico, Spain, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela, at Chile.

Bawat kalahok ay magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng private consultations at makapag-present ng kanilang projects sa industry professionals at decision-makers.