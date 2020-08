Natitirang panahon ibubuhos sa kaso! PhilHealth korap ikukulong ni Duterte

Desidido si Pangulong Rodrigo Duterte na maipakulong at maparusahan ang mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na nagsamantala sa pondo ng ahensiya.

Sa kanyang mensahe sa bayan, sinabi ng Pangulo na uubusin niya ang natitirang panahon sa kanyang termino para maipakulong ang corrupt officials ng PhilHealth .

“One of the few things that I can do in the remaining two years of my term, uubusin ko ito yung panahon ko to work on the cases for people who are involved in the Philhealth,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na batid niya ang sentimyento ng mga tao sa nabunyag na kontrobersiya sa PhilHealth kaya sisiguraduhin niya na walang makakalusot sa mga nagsamantala sa pera ng ahensiya.

Inatasan din ng Pangulo ang PhilHealth na i-publish sa mga pahayagan ang mga transaksiyong gagawin sa mga susunod na araw, gaya ng pagbili ng mga supply at idetalye ang mga ito para alam ng mga tao.

Iniulat ni Justice Secretary Menardo Guevarra kay Pangulong Duterte ang mga development sa imbestigasyon ng Task Force sa kontrobersiya sa Phihealth, kasama na rito ang naging aksiyon ng Ombudsman na pagsuspinde sa ilang PhilHealth officials.(Aioeen Taliping)