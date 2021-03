NLEX, TNT, Blackwater nagpalitan: Trollano, Guiao may reunion

GUMALAW ang NLEX at TNT via Blackwater tatlong araw bago ang PBA Season 46 virtual Draft sa March 14.

Unang gumawa ng trade ang Road Warriors, binigay sa Bossing ang No. 4 pick nila sa Linggo kapalit nina guard Roi Sumang, forward Don Trollano, center Morris Shaw at 2022 second-rounder ng Blackwater.

Pagkakumpleto ng deal, agad binitawan ng Bossing ang No. 4 patungo sa Tropang Giga kapalit nina guard Simon Enciso, forward David Semerad at 2023 first-rounder at 2024 second-rounder ng TNT.

Aprubado na sa PBA trade committee ang trade.

Nagkaroon ng pick sa first round ang TNT, wala pa rin ang Blackwater.

May naiwang isang pick sa NLEX, ang No. 3 pagkatapos ng Terrafirma at NorthPort.

No. 2 pick noong 2020 si 6-foot-9 Shaw, 36 na noong January.

Reunion nina Trollano at coach Yeng Guiao.

Bago nalipat sa NLEX noong 2016, dati nang nahawakan ni Guiao noon sa Rain or Shine ang shooting guard na produkto ng Adamson. (VE)