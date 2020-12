NLEX concession agreement tagilid sa TRB

Maaring bawiin ng Toll Regulatory Board (TRB) ang ipinagkaloob na concession agreement sa mga toll operator na hindi maayos ang operasyon, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian.

Sabi ng senador ang concession agreement ay isang pribiliheyo na iginagawad sa mga operator para mangasiwa at magmantine ng highway at ang counterparty ng kasunduan ay ang gobyerno sa pamamagitan ng TRB.

“In this case, the TRB can revoke. It’s under their charter if public interest is at risk,” ani Gatchalian sa panayam sa ANC.

Sa Huwebes ay magsasagawa ng pagdinig ang Senate public services committee sa sablay na pagpapatupad ng radio-frequency identification (RFID) ng NLEX Corporation.

Makakatulong ang pagdinig para matukoy kung may sapat na dahilan pa bawiin ang concession deal sa mga toll operator sa gitna mga isyung paglipat sa cashless RFID system.

Disyembre 1 base sa kautusan ng Department of Transportation (DOTr) ay ipinatupad ang cashless system sa mga pangunahing expressway na konektado sa Metro Manila sa layuning mapigilan ang pagkalat ng coronavirus.

Subalit naranasan ang pagsisikip ng trapiko sa mga tollway tulad sa North Luzon Expressway (NLEX) bunsod ng palpak ng RFID system.

“It is not a unique technology anymore. It’s a very old technology… My hunch here is they did not upgrade their technology,” sabi ni Gatchalian. (Dindo Matining)