Niyabang mga luxury item: Liza ayaw patalbog kina Anne, Heart

Ang bongga ni Liza Soberano, ha!

Aba, lumi-level na siya kina Heart Evangelista, Anne Curtis bilang mga endorser ng international luxury brand.

Kung si Heart ay kinakampanya ang Louis Vuitton, Gucci, Dior para sa mga Filipino.

At si Anne naman ay tila endorser rin ng Louis Vuitton, na pinangalandakan niya sa social media.

Heto naman si Liza at nagbalandra ng mga accessory mula sa Bulgari.

Hindi lang mga accessory, kundi pati gold pieces ring ng Bulgari na bagong labas sa market.

Suut-suot nga ni Liza ang limang piraso ng Bulgari ring. Makikita ito sa kanyang mga daliri, at ang dalawa ay ginawa niyang pendant ng kuwintas.

Nasa caption ni Liza ang resibo na nagpapakilala sa nasabing mga item, na Bulgari’s B. zero 1 Classic design.

“@bulgari’s B.zero New Classic inspires you to make an impact in your life, no matter how small it is, it will matter. The important thing there’s a new beginning behind every turn. Start with Zero, move to one,” sabi pa ni Liza.

Oh, di ba? Namumukod tangi talaga ang angas ni Liza na kahit walang acting project, mabango ang image at kasikatan sa mga international luxury brand.

Misis ni Chiz todo alahas, branded outfit sa kampanya

Speaking of Heart, makikita sa Instagram kung paano siya pagkaguluhan ng mga fan sa kampanya ng mister niyang si Chiz Escudero.

Halos sambahin nga ng mga fan sa Dagupan, Tarlac, Pampanga si Heart.

Punung-puno ng saya ang mukha ni Heart sa pagkaway sa mga tao.

Mapapansing may respeto kay Heart ang mga nasa paligid dahil hindi siya ginigitgit, kahit ramdam mong gigil na gigil na sa kanya ang mga ito.

Wapakels din si Heart na ibalandra ang mamahalin niyang kasuotan na pawang mga branded, sa pagrampa sa kalye.

Wapakels din ang aktres na kahit may suot na singsing na milyones, humawak at humimas ito ng mga fresh bangus at ginaya kung paano mag-debone ng isda.

Si Heart lang yata sa mga celebrity ang nangangampanya na suot ang mga alahas. Ang iba kasi ay tinatanggal ang mga mamahalin nilang suot kapag nasa kalye na.

Neri Naig kinabog sa yaman mga superstar

Kung yaman din lang naman ang pag-uusapan, pumapantay na ang asawa ni Chito Miranda na si Neri Naig sa mga superstar ng Pinoy showbiz.

Ang resibo, dalawa lang naman ang unit nito sa Pico De Loro, isang exclusive resort na pang-mayaman. Pinoste at pinangalandakan mismo ni Chito sa Instagram ang larawan ng bagong renovated na unit na nabili nila sa nasabing beach resort.

Ayon kay Chito, ikalawa na ito sa nabili nilang unit. Ang una ay studio unit at ang latest ay pang-pamilya na.

Alam niyo ba na ang unit price ng mga condo sa PDL ay hindi bababa sa P10M ang isa? Depende sa laki at location.

Ang kaibigan ko na may dalawang unit doon, isang studio at family, na kung saan ay nabili niya 6 years go, ang studio ay nagkakahalaga ng P4M, at ang family ay P10M.

Eh, tumaas na ang market value ng mga unit sa Pico De Loro kaya naman, napaisip kami kung gaano kayaman si Neri?

Eh, di ba, last year ay niregaluhan din niya si Chito ng yate, at nakabili rin ito ng ilang ektaryang lupa sa Cavite na ginawa nilang farm.

Ang swerte ni Chito kay Neri, na maganda na, dedicated wife, mother, at mahusay pa sa negosyo.

Bianca makatulo-laway alindog

Kaya pala napaganda ng pigura ni Bianca Umali dahil may pinaghahandaan talaga siya.

Makikita nga sa Instagram ni Bianca kung gaano siya ka-dedicated mag-workout. Na kahit naka-face mask sa loob ng gym, pinapakita niya ang dedikasyon na maging fit, sexy.

Kaya naman hindi talaga maiiwasang pagnasaan ng mga manyakol si Bianca. Sa porma niya na bakat na bakat ang hiyas ay talagang maglalaway na ang mga manyakol.

Pero siyempre, inspirasyon din siya ng mga fan na nagnanais na maging seksi rin.