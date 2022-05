Nisperos, Ateneo tutuldukan ‘sumpa’

Standings W L

NU 3 0

UP 3 0

UST 2 1

DLSU 2 1

Adamson 1 2

FEU 1 2

Ateneo 0 3

UE 0 3

Mga Laro Ngayon:

(Mall of Asia Arena)

10:00am – UE vs NU

12:00nn – Ateneo vs FEU

4:00pm– Adamson vs UP

6:00pm – DLSU vs UST

PIPILITIN nina Faith Nisperos at ng defending champions Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles na masungkit ang mailap na unang panalo pagharap sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa pagpapatuloy ng paluan ng bola sa UAAP Season 84 women’s volleyball tournament, Huwebes, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Wala pang panalo sa tatlong salang, tangka ng Ateneo na makasampa sa win column sa 12noon encounter kontra FEU, na puntirya masikwat ang second straight victory sa apat na salang.

Nitong Martes, tumiklop ang Blue Eagles kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons 25-23, 19-25, 15-25, 12-25. Kapos para sa Katipunan-based squad ang 16 points ni Nisperos gayundin ang 11 markers ni Vanie Gandler.

Sa kabilang dako, nakuha ng FEU ang kanilang unang panalo sa torneo matapos kabugin ang University of the East (UE) Lady Warriors 19-25, 25-15, 25-20, 17-25, 15-10. Bumida para sa Lady Tamaraws, may 1-2 slate, sina Chenie Tagaod na may 20 points, Jean Asis at Karyme Truz na umiskor ng tig-13 markers at team captain Lycha Ebon na kumana ng 10 puntos. (Janiel Abby Toralba)