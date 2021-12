niratrat na brodkaster palaban vs gulay smuggling

Sinisilip ngayon ng pulisya na ang pagiging palaban sa gulay ‘smuggling’ ng pinagbabaril na broadcaster ang isa sa motibo sa pagtumba dito kamakailan sa Cebu City.

Batay sa natanggap na impormasyon ng Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) mula sa miyembro ng media, si Rico Osmeña, blocktimer ng radio station DYLA na may programang “Karun Sugbo” na iniere bandang 11:00 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes, ay kilalang bumabanat sa mga nangyayaring smuggle ng gulay sa lalawigan.

Kinondena naman ni PTFoMS Executive Director, Undersecretary Joel Sy Egco ang ginawang pag-atake kay Osmeña kasabay nang kahilingan sa Philippine National Police (PNP) Regional Office na gamitin ang mga available manpower at resources upang maaresto ang mga suspek.

Ayon kay Egco, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa pagiging ‘hard-hitting commentator’ ang motibo sa pamamaril sa brodkaster.

Pinaalalahanan naman ni Egco ang mga broadcasters, partikular ang mga blocktimers na maging vigilant o mapagmasid.

“If you feel threatened in any way. We are a just a message or a phone call away 24/7. We will provide you with real time security and protection if you need it.” dagdag pa ni Egco.

Nabatid kay Maj. Edgar C. Labe, station commander ng Police Station 3 sa Cebu City, si Osmeña, ay pinagbabaril hanggang sa mapatay habang sakay ng minibus sa Urdaneta St.. sa Barangay San Roque, Cebu City, bandang alas 12:30 ng hapon nitong Huwebes.

Nasamsam sa lugar na pinangyarihan ng insidente ang mga basyo na bala ng caliber .45 mm.(Dolly B. Cabreza)