‘Nipple’ ni Jackie Rice pinagtripan ng mga boylet

Ganiyan nga ang ki-yeme-kiyemeng hiling ng mga boylet kay Jackie Rice, na walang sawang nagpu-post ng kanyang mga seksing la-rawan sa Instagram.

Aba, ilang araw na ngang pinagpipiyestahan ang alindog ni Jackie sa IG, ha! Mga kuha sa kanyang bakasyon sa Malibu, sa California.

At may style ang pagpu-post niya, ha! May mga kuha siya na ang ibabang bahagi lang ang sini-share niya, at may iba naman na ang upper part naman.

Mahusay rin siyang mang-asar, dahil sa isang photo niya na ang focused ay ang kanyang boobs, nag-caption siya na, “Wala ka nang maisu-zoom” na ang ibig sabihin ay ang kadalasang ginagawa ng mga netizen, fan, kapag gusto talaga nilang maaninag ang gusto nilang masilip.

May caption din siya na tapon ulo, na naka-focused din ang gitnang bahagi ng kanyang body, at may mga hipon naman sa lamesa. Na oo nga naman, tapon ulo ang mga hipon, pero tinatawag din ‘yon sa mga tao na sobrang ganda ng katawan, pero chaka ang face.

At hindi naman ‘yon applicable kay Jackie, dahil unang-una ang mukha muna niya ang agad mong mapapansin, bago ang kanyang katawan. Isa si Jackie sa may pinakamagandang mukha sa GMA 7, o sa showbiz.

Anyway, sa latest photo niya, ang ‘nipple’ naman niya ang pinagtripan ng mga boylet na fan niya. Ima-gine, para i-zoom pa nila, at sabihing, “utong ba ang nakikita ko?” na sinang-ayunan din naman ng iba, nakakaloka na, di ba?

Well, medyo protruding naman kasi talaga ang korona sa dibdib ni Jackie sa mga photo niya. Kaya hindi mo rin mabi-blame ang mga boylet na lalong sipat-sipatin ‘yon, eh.

Kaya alam na alam mong kiyeme-kiyeme lang ang pakiusap nila, ‘tama na po, at sobra na ang mga kasalanan ko’, na tatawanan mo na lang talaga.

‘Kaibigan Lang’ ni Hazel Faith mabenta sa Spotify

Sobrang bilib na bilib ako sa singer na ito. Bukod sa ang ganda ng boses, ang husay pang gumawa ng kanta, ha! At yes, may sarili siyang style.

Naging guest nga namin siya sa Abantelliling, at doon pinarinig niya ang mga nakaimbak niyang komposisyon, ha!

Anyway, si Hazel Faith ang tinutukoy ko, na mahusay at talented composer at singer. May bago siyang kanta na dapat abangan, ang “Meron Nga Kaya” na maririnig din sa Heart of Asia na Asianovela.

At ang kanta niyang “Kinikilig” naman ay na-feature rin sa movie “Born Beautiful”. Ang latest single niya na “Kaibigan Lang” ay is another song na sinulat niya, at produced ng OPM icon Vehnee Saturno.

Mapapakinggan at mabenta nga ito sa Spotify, Apple Music and other digital music platforms released under Curve Entertainment Inc.