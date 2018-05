Niño Surban sinilat ang 2 national MTB

Pinakita ni Niño Surban ng Cebu City na nasa tamang direksyon ang kanyang pagbabalik, ginulantang ang dalawang national team member at sinikwat ang gold medal ng 9th Philippine National Games men’s elite mountain bike cross country kamakalawa dito sa Danao City.

Kinumpleto ng 31-anyos at ama ng dalawang tsikiting sa Talamban dito ang pag-ikot sa 25 kilometrong distansiya sa limang laps at dagdag na .5 metro sa tiyempong 1 oras, 6 na minuto at 34 na segundo sa pagsilat kina national mainstays Edmhel John Flores ng Marikina City (1:08:09) at reigning national champion Cesar Lapaza Jr. (1:09:06).

Salo-karangalan si national wo­men rider Avegail Rombaon ng Iriga City sa pagtrangka sa women’s side 20.5km sa 1:24:00 clockings. Sama sa podium sina Ana Katrina Angelo ng Bulacan (-1 laps) at si Angelica Acedo ng Davao City (-2 laps).

Kumampay pa kahapon ng tig-isang gold sina Niño Owen La Torre at Kelsey Claire Jaudian sa Cebu City Sports Center swimming pool at Franz Jonard Lorejo sa athletics para isalya ang General Santos City sa solong liderato.