‘Ninja cop’ sinipa sa serbisyo

SINIBAK na sa serbisyo kahapon ang isang opis­yal ng Philippine National Police (PNP) na isa umano sa mga ‘ninja cop’ o sangkot sa pag-recycle ng mahigit sa 160 kilo ng shabu at pangongotong umano ng P50 milyon sa naarestong drug lord sa Pampanga noong 2013.

Sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame, inanunsyo ni Lt. Gen. Archie Gamboa, PNP chief officer-in-charge (OIC) ang pagkakasibak sa serbisyo ni Police Lt. Joven De Guzman.

Ang pagsibak kay De Guzman ay hindi konektado sa 2013 Pampanga raid kundi sa isa pang kaso sa Antipolo City nitong Mayo kung saan ang una ang umaktong team leader ng operating team.

“I have ordered the dismissal from the police service of Police Lt. Joven de Guzman… his case satisfied all the requirements for due process to warrant dismissal,” saad ni Gamboa.

Sa nasabing operasyon, pinaputukan ng grupo ni De Guzman ang sasakyan ng isang Arnold Gra­maje Jr., matapos umano itong hindi bumaba ng kanyang sasakyan nang ipag-utos ng pulisya.

Nakuha pang imaneho ni Gramaje ang kanyang sasakyan hanggang sa kanyang bahay kung saan nilimas ng grupo ni De Guzman ang mga alahas at pera ng una.

Nauna nang sinibak sa kanilang tungkulin ang anim na pulis na sangkot sa operasyon.

Bukod kay De Guzman, tatlo pang pulis na nauna nang sinibak ay sangkot sa kontrobersyal na drug raid sa Mexico, Pampanga noong 2013 kung saan pati si dating PNP chief Oscar Albayalde ay nasangkot dahilan ng kanyang maagang pagbibitiw sa tungkulin.

Ayon pa kay Gamboa, walang iprinisentang bagong ebidensya sa Internal Affair Service (IAS) si De Guzman sa kabila ng dalawang sunod na notice sa kanya.

“The investigation was very swift because he did not answer. It was tried ex parte. Ibig sabihin without his participation, the case went ahead,” paliwanag ni Gamboa.

Maaari pa namang magsumite ng motion for reconsideration si De Guzman para sa kanyang dismissal order at mayroon itong 15 araw upang magpaliwanag sa alegasyon sa kanya. (Edwin Balasa)