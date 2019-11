Ningning ni Nora Aunor wala pa ring kupas

Most awarded PH actress:

Ni Ruel Mendoza

Maraming fans ang nabuhayan nang ibalita na muling magbibida ang nag-iisang Superstar Nora Aunor sa isang teleserye sa Kapuso network.

Huling lumabas si Ate Guy sa teleserye na “Onanay” kunsaan nakasama niya sina Cherie Gil, Mikey Quintos, Kate Valdez at Jo Berry.

Ngayon ay balitang gagawing teleserye ang isa sa award-winning film ni Ate Guy na “Bilangin Ang Bituin Sa Langit” na pinalabas noong 1989 kunsaan nanalo siya ng best actress award mula sa FAMAS, Film Academy, Star at Gawad Urian.

Magandang balita nga ito para sa mga die-hard Noranians na laging naghihintay ng bagong proyekto ng kanilang idolo.

Hindi man nakapasok sa 2019 Metro Manila Film Festival ang pelikula ni Ate Guy na “Isa Pang Bahaghari”, may aabangan naman sila na bagong teleserye nito.

Para mas makilala nang husto ng mga millennial kung sino talaga si Nora at bakit ito tinawag na Superstar, balikan natin ang mga naging TV shows ni Ate Guy mula noong sumikat siya bilang singer sa “Tawag Ng Tanghalan” in 1967 hanggang sa kasalukuyang estado niya bilang isa sa most-awarded Philippine actress…

THE EDDIE-NORA SHOW (1967)

Ito ang unang TV musical variety show ni Nora Aunor kunsaan kasama niya ang sikat ding singer that era na si Eddie Peregrina. Noong mamatay sa isang aksidente si Eddie, pinalitan nila ang title to “The Nora Aunor Show” in 1968. Dito na nakita na kaya na pala ni Nora na dalhin ang isang musical variety show.

SUPERSTAR (1971)

From “The Nora Aunor Show”, tinawag na nila ito na “Superstar” dahil na rin sa pagbigay kay Nora ng titulong “the Superstar of Philippine Cinema”. Ang Superstar” ang kauna-unahang musical variety show on Philippine television that time at ito rin ang may hawak ng longest-running musical variety show on Philippine primetime television. Umere ito from 1971 to 1989, a total of 18 years.

ANG MAKULAY NA DAIGDIG NI NORA (1974)

Ang kauna-unahang drama anthology ni Nora kunsaan lumabas siya sa iba’t ibang characters weekly at mga malalaking artista ang kanyang mga nakakasama. Umere ito mula 1974 hanggang 1979. Noong ibalik ito noong ’80s, naging “Daigdig Ni Nora” na ang title at ilang buwan lang ito umere.

STAR DRAMA THEATER PRESENTS NORA (1993)

Ang muling pagbabalik ni Nora Aunor sa pag-arte pagkatapos ng ilang taong nagpahinga sa pag-arte. Muling lumabas si Nora sa isang weekly drama anthology kunsaan katrabaho niya ang iba’t ibang artista at direktor. Isa ito sa naging highest-rated primetime show ng ABS-CBN 2 kaya nai-feature din nila sa drama anthology na ito sila Lorna Tolentino, Elizabeth Oropesa, Dawn Zulueta, Aiko Melendez, Manilyn Reynes, Judy Ann Santos, Sheryl Cruz, Dayanara Torres, Agot Isidro, Ina Raymundo, Kristine Hermosa, Claudine Barretto at Jolina Magdangal. Natampok din dito sina Rico Yan, Marvin Agustin at Diether Ocampo.

MODERN ROMANCES SA TELEBISYON (1994)

Hindi umarte si Nora kundi naging host siya ng drama anthology na ito na ang mga kuwento ay hango sa sikat noon na mga teen novels na Modern Romances. Lumabas si Nora sa isang special episode para sa anniversary ng naturang show.

BITUIN (2002)

Ang unang pagbida ni Nora sa isang primetime teleserye sa ABS-CBN 2 kunsaan nakasama niya sina Carol Banawa, Desiree del Valle at Cherie Gil. Naging highest-rated primetime drama series ang “Bituin” sa pagkuha nito ng 48.7 percent rating. Nakasama rin dito sina Gardo Versoza, Kuh Ledesma, Jessa Zaragoza, Josh Santana, Michael de Mesa, Cherry Pie Picache, Ronaldo Valdez, at Celia Rodriguez.

SA NGALAN NG INA (2011)

Ang pagbabalik ulit ni Nora sa paggawa ng teleserye pagkatapos ng ilang taong nanatili sa Amerika. Ginawa ng TV5 ang teleserye na ito para sa muling pagbabalik-tambalan nila ni Christopher de Leon. Kasama rin dito sina Eugene Domingo, Rosanna Roces, Ian de Leon, Nadine Samonte, Edgar Allan Guzman, Alwyn Ignacio, Bembol Roco, Eula Caballero at Joross Gamboa.

NEVER SAY GOODBYE (2013)

Ang ikalawang teleserye ni Nora sa TV5 kunsaan nakasama niya sina Cesar Montano, Alice Dixson at ang winners ng “Artista Academy” na sina Vin Abrenica at Sophie Albert. Kasama rin sina Rita Avila, Megan Young, Edgar Allan Guzman at Racquel Villavicencio.

LITTLE NANAY (2015)

Ang pagbabalik ni Nora sa GMA-7 pagkatapos ng maraming taon. Gumanap siya rito bilang lola ng bida na si Kris Bernal. Kasama rin dito sina Bembol Roco, Mark Herras, Gladys Reyes, Keempee de Leon, Chlaui Malayao, Juancho Trivino, Hiro Peralta, Sunshine Dizon and Eddie Garcia.