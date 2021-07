Ninakawang delivery rider inulan ng tulong

Dumagsa ang tulong sa babaeng delivery rider na napaiyak nang nakawin ang kanyang bisikleta na ginagamit sa paghahanapbuhay, kamakailan sa Gil Puyat sa Makati City.

Ninakaw dakong alas-12:00 ng tanghali noong Hulyo 8 ang bisikleta ni Mary Rose Barboza sa harap ng isang pizza parlor habang naghihintay siya ng order sa nasabing kainan. Sinubukan niyang habulin ang magnanakaw pero inabutan niya na lang na hinagis ng suspek ang kanyang delivery bag.

Nagpunta agad ang babae sa Brgy. San Isidro para humingi ng tulong,­ kung saan nakita sa CCTV na isang lalaki ang gumamit ng kanyang bisikleta.

Dahil dito, napaupo na lang si Barboza sa gilid ng kalsada at napaiyak dahil hindi niya na alam ang gagawin. Katabi niya noon ang gamit na bag para sa delivery habang pinalilibutan siya ng mga kapwa rider, at may isa pang sinubukan siyang pakalmahin.

Nalaman na nag-viral sa TikTok ang video ng panghihinayang ni Barboza sa kanyang nawalang bike.

Matapos nito ay sunod-sunod ang mga natanggap niyang tulong mula sa ilang negosyante.

Isang bike shop owner sa Maginhawa Street, Quezon City ang agad nagbigay ng bagong bike kay Barboza.

Bukod dito, nagpasa­lamat din sa isang Facebook post ang babae sa natanggap niyang 25 kilo ng bigas, cash, e-bike, at mga panlinis at accessories ng bisikleta.

“And lalong-lalo na po kay ate na nag-video po sa TikTok. Gusto ko sana makausap ka ma’am para magpasalamat sa pagkuha ng video kaso po naka-private kayo. Pero thank u so much po talaga ma’am,” ani Barboza sa Facebook. “At kay sir Boy Pitik ng Riders Frontliners Spotted dahil sa pag-post ng video ko na naging daan po para matulungan ako ng ibang tao. Again, maraming, maraming salamat po sa inyo.”

Sa kabila ng pangam­ba na masagasaan o mabangga sa kalsada ng mga kasabayang truck at kotse ay pinipilit pa rin ni Barboza na makapaghatid ng pagkain dahil dito niya kinukuha ang ipinantutustos sa pamilya.

Wala aniya siyang motorsiklo kaya bisikleta lamang ang kanyang pang-deliver. (Juliet de Loza-Cudia)