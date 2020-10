Niluklok ng 186 cong! Velasco kay Cayetano: Tsupi na

“Nagsalita na po ang mayorya ng Kongreso, step down quietly.”

Panawagan ito ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco kay House Speaker Alan Peter Cayetano matapos mahalal bilang bagong speaker sa pamamagitan ng botong 186 sa idinaos na sesyon sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City.

“We want to put out na parang healing hand to former Speaker Cayetano. Let’s stop all this. Nagsalita na po ang mayorya ng Kongreso. We are asking him to step down quietly, peacefully nang sa gayon eh maumpisahan na po ang pagdinig sa 2021 budget,” ayon kay Velasco.

Sa talumpati pa rin ni Velasco matapos manumpa bilang bagong halal na speaker, umaasa itong magkaroon ng isang maayos at mapayapang pagsalin ng liderato kasabay ng paghikayat nito kay Cayetano na makipagtulungan sa kanya.

Umaasa umano siyang maging bukas si Cayetano na makipag-usap at makipagtulungan bilang pagtalima sa nabuo nilang term-sharing deal sa harap mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019.

“Higit sa lahat, ako’y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. A man of his word, may isang salita. Sa mabuting halimbawa and for inspiring young government servants like me na hindi hadlang ang pagiging probinsyano para tayo ay makapagserbisyo.

That a young probinsyano congressman from a small province like Marinduque can be elected Speaker of the House of Representatives, this can only happen in the age of Duterte when anything is possible for the benefit of the Filipino people,” ayon pa kay Velasco.

Ang pagpapatibay umano ng mahahalagang panukalang batas ang pokus ng kanyang liderato partikular ang pag apruba ng 2021 budget. (Eralyn Prado)