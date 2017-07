Nililihis ang isyu sa P6.4B shabu — Fariñas

Naniniwala si House Majority Leader Rodolfo Fariñas na istratehiya lamang ng chief of staff ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang pagtawag kay Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez na “imbecile” sa isang Facebook post para mabaling ang atensyon ng publiko sa lider ng Kamara at hindi sa kontrobersyal na pagkakapuslit ng P6.4 bilyong shabu sa Bureau of Customs (BOC) na iniimbestigahan ng kapulungan.

Ayon kay Fariñas, kaduda-duda ang timing ng FB post ni Atty. Mandy Therese Anderson kung titingnan ang timeline ng pangyayari dahil Mayo 26, 2017 nang makum­piska ng National Bureau of Investigation ang shabu sa isang raid sa Valenzuela City.

Noong Mayo 31, 2017 naman naghain ng panukala sa Kamara para mag-imbestiga kung paano nakalusot ang kontrabando sa BOC na binigyan pa umano ng express lane pass kahit kwestyunable ang mga dokumento.

Hunyo 26 nang mag-post naman umano si Anderson sa FB nito at tinawag na “imbecile” si Alvarez subalit sa mismong araw ng pagdinig noong Hunyo 25 ay nakatanggap ang mga mambabatas ng kontrobersyal na post ni Anderson.

Ang naturang FB post ni Anderson ay patungkol sa banta ni Alvarez na bubuwagin ang Commission on Appointments dahil sa utos nitong palayain ang ‘Ilocos 6’.

“Who could have leaked her private post if not she herself and her cohorts in order to divert the public from the House investigation of the successful smuggling of more than five billion pesos worth of shabu through the Bureau of Customs Express Lane?” ayon sa inilabas na pahayag ni Fariñas kahapon.

“Hindsight is the best sight — isn’t the dragging of the name of the Speaker by Anderson a clear attempt to divert the issue on the BOC’s ineptitude,” sabi ni Fariñas.

Kasabay nito, tiniyak ni Fariñas na hindi sila papadala sa mga diversio­nary tactics na ginagawa ng BOC para lamang ligawin ang kanilang isinasagawang imbestigasyon sa smuggling ng P6.4 bilyong shabu.

“This is the real issue that the House is investigating, and will not be distracted by the machinations of Anderson and her gang in BOC,” ani Fariñas.