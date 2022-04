Nilantad panganay na anak: Pinanganak ko siya noong 12 ako – Sharon

Hindi pa man nangyayari na masisibak si Sharon Cuneta sa “FPJ’s Ang Probinsyano”, pinuproblema na niya ang magiging buhay niya kapag hindi na niya nakasama ang mga co-star n iya, lalo na si Coco Martin.

Dala ng kasiyahan, pinasalamatan ni Sharon si Coco sa IG, kalakip ang larawan nilang dalawa na magkayakap.

Pinahalagahan ni Sharon ang naging parte niya sa serye, na ayon sa kanya ay magandang karanasang ibinigay ni Coco sa kanyang karera at sa kanyang buhay.

“I seriously love and respect this guy, now more than ever. Brilliant. Kind. Good to everyone. Does everything-directs, writes, acts-gives his all for our show and our loyal audiences. I have nothing but respect for him..,” sabi ni Sharon.

‘Mi’ (Mommy) nga raw ang tawag sa kanya ni Coco.

“Pinanganak ko siya noong 12 (years old) pa lang ako. And I love being his inay! He gave me a new, genuine, loving family by bringing me into our show. And I will always be grateful for that!” dagdag pa ng Megastar.

Saad pa ng aktres, siguradong magkakaroon ito ng epekto sa kanya kapag natapos na ang kanilang show.

Anyway, inangkin na nga ni Sharon na anak niya si Coco sa huling parte ng mensahe n.ya.

“love you my handsome, smart, hardworking and loving son!” sabi pa ni Sharon kay Coco. (Rey Pumaloy)