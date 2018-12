Nilait ang katawan: Catriona winawasak sa Miss Universe

Nakatutok ang mga Pinoy ngayon sa magiging kapalaran ni Catriona Gray sa laban niya next week sa Miss Universe 2018 sa Thailand.

Masaklap kasi ang naging kapalaran ng manok natin sa Miss World na si Katarina Rodriguez na walang nakuhang puwesto.

Mga crossover winner ng Miss World PH at Bb. Pilipinas sina Catriona at Katarina. Si Cat ay kinorona­han noon bilang Miss World Philippines, habang produkto ng Bb. Pilipinas si Katarina.

May lumabas na balitang malakas daw sa mga fan si Catriona. Pero hindi naman mga fan ang basehan para maiuwi niya ang korona, huh!

‘Yun nga lang, hindi pa rin siya ligtas sa kritisismo. Isa sa batikos ay ang kanyang hindi pang-Miss Universe na katawan pero sa halip na paapekto eh, nag-post na lang si Catriona ng isang quotation tungkol sa pagiging positive.

“Negativity, it can only affect you if you’re on the same frequency. Vibrate higher,” – Anonymous.

Nakahanap naman ng kakampi si Gray kay Miss Universe Ca­nada 2016 na si Siera Bearchell na naglabas ng video kaugnay ng pagbanat kay Cat­riona na may ‘plump’ (rounded) body.

“There’s nothing plump about her at all,” pahayag ni Siera.

Jay Manalo ayaw pag-artistahin ang mga anak

Sarado pa rin ang utak ni Jay Manalo na sundan ang yapak niya bilang artista ng isa sa mga anak niya.

“No way! Huwag muna. Tapusin muna nila ang pag-aaral nila, ang gusto ko sa kanila ay makapagtapos at saka kami mag-usap,” rason ni Jay nang makausap ng press sa storycon ng bagong movie na Burak mula sa BG International Productions.

Ilang dekada na rin sa showbiz si Jay. Ang pagba-basketball ang una niyang gusto. Eh dahil inagaw siya ng showbiz, no tur­ning back sa magaling na aktor at naiwan ang pag-aaral kaya ayaw niyang maranasan ito ng kanyang mga anak.