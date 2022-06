Nilaglag ng CA! 5 Duterte appointee alsa-balutan

Nakasalalay na sa mga kamay ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos kung sino ang mga mamumuno sa Commission on Elections (Comelec), Commission on Audit (COA) at Civil Service Commission (CSC) matapos mabigo na aprubahan ng makapangyarihang Commission on Appointment (CA) ang appointment ng mga nakasalang sa kumpirmasyon.

Bunsod nito hindi na maipagpapatuloy ng limang appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang trabaho sa gobyerno matapos i-bypass ng CA ang kanilang ad interim appointments.

Nitong Miyerkoles ay tinapos na ng CA Committee on Constitutions ang pagdinig sa appointment nina Commission on Audit (COA) Chairperson Rizalina Noval Justol, Civil Service Commission Chairperson Karlo Alexei Nograles, Commission on Elections Chairperson Saidamen Pangarungan, Comelec Commissioner Aimee Torrefranca-Neri at Comelec Commissioner George Erwin Garcia.

Agad na nag-adjourn ang komite sa huling araw ng sesyon ng 18th Congress dahil sa kawalan ng quorum. Walong miyembro lang ng CA ang dumalo sa pagdinig, kulang pa ng tatlo para makuha ang minimum na requirement sa isang quorum.

Dahil na-bypass, ang ad interim appointment ng mga nabanggit ay magiging epektibo hanggang Hunyo 30 o sa huling araw sa opisina ni Duterte.

Maari naman silang maitalaga ng susunod na pangulo dahil hindi naman sila ni-reject ng CA kundi na-bypass lamang.

Bago ito, ipinagpaliban ng CA ang pagdinig ng kumpirmasyon ng mga nabanggit na opisyal noong Mayo 25 dahil patuloy pa ang bilangan ng boto. Muling ipinagpaliban ang pagdinig noong Lunes. (Dindo Matining/Juliet de Loza-Cudia)