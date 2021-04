Nikki Valdez ligtas na: Batang aktor, aktres positibo sa Coronavirus

Kadalasan talaga, niri-reveal na lang ngayon na nag-positibo sa COVID-19 ang mga artista kapag nalagpasan na ang 14 days quarantine o kapag nag-negatibo na ang resulta.

Ang Kapamilya star na si Nikki Valdez ay isa rin pala sa tinamaan at nag-positibo sa COVID-19, kasabay ang kanyang Mister.

Tila nag-isolate lang silang mag-asawa at nang matapos na nga ang 14 days, nag-celebrate ito sa pamamagitan ng pagkain kasama ang kanyang ina at anak.

“Two weeks ago, my husband and I tested positive for COVID— a most dreaded situation not any one of us would want to be in. It was so painful, we both did not know how to react. We were both just staring out the window. All we could think of was my Mom who was a senior and my daughter who lived with us.

“The first few days were the hardest. There were days that were okay and days that I felt just blah… Body aches, flu-like feeling a 1000x worst (but temp was normal— weird!!!), mild dry cough and 10-12 hours of sleep was not enough… COVID is more than a virus. It will toy not only with your physical health but mostly with your emotions. Its been the hardest first 7 days in isolation,” sabi ni Nikki.

COVID is real talaga. At bukod kay Nikki, meron pa kaming alam na young actor, young actress at showbiz couple na nagpositibo rin.

Pero nasa kanila if tulad ng iba, ibabahagi rin ba nila ang naging karanasan nila sa deadly virus na ito.

Migo Adecer balik Australia na

Mukhang matagal nang alam ng kambal na sina Mavy at Cassy Legaspi ang planong pagku-quit ng Kapuso star na si Migo Adecer sa showbiz.

Base sa reply nila sa Instagram post ni Migo, sinabi ni Cassy na, “he finally announced it. We’ll miss you Douglas!!!”

Sabi naman ni Mavy, “I love you brotha!! Kill it down under man! Always rooting for you. Daz mah bestfriend!!!”

Nagpaalam na nga si Migo sa pamamagitan ng kanyang Instagram at kung present time ang video na pinost niya na tumalon sa pool at parang pa-farewell party nito na maaaring with some close friends during ECQ.

Aniya, “Alright peeps, this is it. Time for me to head out with a bang! Thank you for the memories and thank you for the support! There was a lot of good (and bad) memories that were made during my stay here but they all made me who I am today! Met the love of my life here and worked with some hectic people! To the Philippines I bid you farewell, to @gmanetwork@artistcenter I say thank you for the epic opportunity to work for you guys! To Migonatics thank you for the love and support and for one last time, Keep Up The Hype! See you on the flip side (get it?)!”

Sa panahon na ito na wala pa nga namang kasiguraduhan ang safety at normal na working condition sa bansa, wise decision na rin ang ginawa ni Migo na bumalik ng Sydney, Australia kunsaan, doon ay halos back to normal na ang buhay at kasama niya ang kanyang pamilya.

‘Ang sarap gabi-gabi’: Alex sagana sa ‘swab test’ kay Mikee

Mahusay rin pala si Dra. Vicki Belo na mag-interview at diretso kung diretso itong magtanong. Sa kanyang YouTube kunsaan, nag-collaborate sila ni Alex Gonzaga, diretsahan nitong tinanong si Alex kung wala raw ba talagang nangyari pa sa kanila ng Mister na nito ngayon na si Mikee Morada sexually before ang marriage nila.

“Wala, kiss lang!” pero nang i-push pa rin ni Vicki at tanungin ito kunsaan, biglang kambiyo si Alex at mapapanood daw ng Mommy Pinty niya kaya off-the-record na lang niyang sasagutin, huh!

Pero aliw ang hirit nito at tinawag na swab test ang ginagawa nilang mag-asawa ngayon gabi-gabi.

“Sabi ko, ang sarap makasal, sa totoo lang. Kasi, every night ngayon, may swab test. Hahaha!”

Sinabihan ito ni Vicki na sa ilong naman daw ang swab. Pero, natatawang sagot pa rin ni Alex, “Ibang swab ang ginagawa namin. Pero positive o negative, talagang,” at saka ito natatawang nag-thumbs-up.

Kung walang pandemic, noong January ng taong ito raw sana talaga ang church wedding nila. Pero napa-advance na at dahil one month pa lang silang engaged ay nakabili na raw siyang ng wedding gown sa Singapore at nanghihinayang rito, kaya tila push pa rin ang bonggang wedding kapag okay na ang situwasyon.