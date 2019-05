Nikki ng Mindanao tinanghal na Miss Teen PH 2019

Makalipas ang limang taon, muling naganap ang isa sa pinaka-inaabangan sa pageantry world, ang Miss Teen Phili­ppines 2019. Naglaban-laban nga ang 31 na naggagandahang dilag mula sa iba’t ibang panig­ ng Pilipinas last May 8 sa New Frontier, Cubao, Quezon City.

Ang Miss Teen Philippines (MTP) ay ang nangu­ngunang beauty pageant para sa mga teenager na matatalino at magaganda.

Tinuturing din itong plataporma sa paghahanap ng mga future beauty queen na isasabak sa Bb. Pilipinas, o sa iba pang beauty pageant.

Pasabog talaga ang presentation ng MTP at kamangha-mangha ang buong produksyon nito mula sa 24 state of the art LED, consistent na maayos na pagpapatugtog ng DJ, at ang mga guest artist at host.

Sina Matteo Guidicelli at Tippy Dos Santos­ ang mga host ng beauty pageant at makikita sa kanilang look na talagang pinaghandaan din talaga nila.

Ilan naman sa humarana sa mga kandidata ay ang grupong IV of Spades na inawit ang “Where Have You Been, My Disco?” at ang pinakasumikat nilang kanta na “Mundo.”

Hinarana rin ni Iñigo Pascual ang mga kandidata sa kantang “Girls Like You” ng Maroon V.

Ang Top 5 naman na naglaban-laban para sa korona ay sina Joanna Kalkschmidt na taga-Western Visayas (4th runner-up), Mikki Barcela na taga-Bicol Region (3rd runner-up), Nicole Borromeo na taga-Central Visayas (2nd runner-up), Patricia Beerda na taga-Western Visayas (1st runner-up) at ang nag-uwi ng korona bilang Miss Teen Philippines 2019 ay si Nikki­ de Mouran na taga-Northern Mindanao. ­