Nigerian, buntis swak sa P2.7M shabu

Arestado ang isang Nigerian national at kasama nitong buntis matapos makuhanan ng tinatayang P2.72 milyong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng pulisya kahapon sa Makati City.

Kinilala ni Southern Police District (SPD) Director P/BGen. Jimili Macaraeg ang mga nadakip na suspek na sina Lucky Chinwe Ugboaga, alyas ‘Negro,’ Nigerian national; at Rowena Brojas Reyes, alyas ‘Buntis,’ parehong residente ng Dasmariñas City, Cavite.

Ayon kay Macaraeg, pinosasan ang mga suspek matapos ang buy-bust ng Makati Police – SDEU dakong ala-1:30 ng madaling-araw sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, Barangay West Rembo.

Nagkasundo ang police poseur buyer at mga suspek na magkikita sa nasabing lugar at nang dumating ang huli sa lugar lulan ng Toyota Altis ay nagpalitan na ng iligal na droga at buy-bust money saka inihudyat ang pagdakip sa dalawa.

Nakuha umano mula sa mga suspek ang buy-bust money at ang tinatayang nasa 400 gramo ng pinaniniwalaang shabu. Nakakulong na ang dalawa sa Makati City PNP. (Edwin Balasa)