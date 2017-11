Nieto buwis-buhay sa bola

Game 2 sa ­Miyerkoles (Smart Araneta ­Coliseum):

4:00 p.m. – DLSU vs. Ateneo

Buwis-buhay si Matt Nieto matangay lang ng Ateneo Blue Eagles ang opener ng best-of-three series ng UAAP Season 80 Finals.

Malaking papel ang ginampanan ng kala­hati ng Nieto twins, kasama si Mike, sa pambasag-­seryeng 76-70 win ng mga taga-Katipunan sa Mall of Asia Arena, Sabado ng gabi.

Sa dulo ng second quarter, sa pagtatangkang mahablot ang bola mula sa spin ni big man Ben Mbala ay pumutok ang kaliwang kilay ni Matt nang masiko ng Cameroonian player ng La Salle.

“I’m ready to sacrifice my face and my body to get that possession,” ani Matt.

Saglit na nawala sa laro si Matt, inilabas at dinala sa dugout para paampatin ang dugo na umaagos sa kanyang mukha. Pagbalik ay tuloy pa rin siya.

“Ayokong mawala sa laro, gusto ko agad bumalik after what happened,” hayag niya.

Tumipa si Matt ­Nieto ng 11 points kasama ang two rebounds, three ­assists at isang steal.

ay 11 din ang kambal niyang si Mike, panahog sa 12 points, six rebounds at four assists ni Thirdy Ra­vena.