Nietes balik ring sa Disyembre

TARGET ni four-division world boxing champion Donnie Nietes na sumalang sa lona sa Disyembro o sa susunod na taon.

Parang magsisimula uli ng boxing caeer ng 38-taong-gulang, 5-3 ang taas at isinilang sa Murcia, Negros Occidental, dahil bagong makakasama niya sa pro career ang MTK Global at D4G Promotions.

Nagagalak si Nietes sa pagpasok ng MTK Global at D4G para sa mga susunod niyang laban matapos magsara ang dating kumakalinga sa kanyang ALA Boxing Promotions.

“I am very happy with this new step in my career. It means so much to me. Being a part of this team is brilliant and I am very grateful,” pahayag nitong Linggo ng boksingero.

Nasa radar ni Nietes na makalaban sinuman kina Juan Francisco Estrada ng Mexico, Srisaket Sor Rungvisai ng Thailand at Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua.

Huling salang ni Nietes noong Disyembre 2018 alpasan si Japanese fighter Kazuto Ioka via split decision sa Macau. (Elech Dawa)