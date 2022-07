Nietes aagawin korona ni Ioka

OPTIMISTIKO si veteran Pinoy boxer at four-division world champion Donnie ‘Ahas’ Nietes na makakuha muli ng world title.

Ngayong araw kasi ay masusubok ang kakayanan ni 40-anyos Nietes sa nakatakda niyang rematch kontra Kazuto Ioka ng Japan para subukang agawin ang WBO junior bantamweight title nito sa Ota-City Gymnasium sa Tokyo, Japan.

Naging motibasyon niya ang pagkatalo kamakailan ng kapwa Pinoy fighter na si Mark Magsayo matapos mabitawan ang WBC featherweight title.

Nang matalo si Magsayo kay Rey Vargas Jr. ay wala nang Filipino fighter na may bitbit ng world title kaya naman sinisiguro niya na hindi masasayang ang pagkakataon ibinigay sa kanya para magkaroon muli ng Pinoy world boxing champion.

“It motivates me a lot but I just don’t give pressure to myself. Boxing is a sports game, I just need to give my very best to be a champion again,” pahayag ng tubong Murcia, Negros Occidental fighter.

“It will be a reward for myself and the Philippines as well.”

Kasalukuyang hawak ni Donnie ang 43-1-6 na may 23 KO habang si Kazuto ay may 28-2, 15 KOs sa kanyang boxing career. (Aivan Episcope)