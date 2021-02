Nicole sabik humarabas

Kahit na may pandemiya, pakondisyon pa rin ng katawan si Premier Volleyball League ace player Nicole Tiamzon upang mapanatili ang kanyang pigura.

Ibinahagi ng BanKo Perlas Spikers open hitter sa Instagram ang isang larawan nito na may volleyball set-up sa damuhan.

“Trying to get in shape again using my favorite ball from @wilsonvolleyballph,” sey ng 5-foot-7 volleybelle na dating naglaro para sa UP Lady Maroons.

Samantala, inaasahang makakapalo na sa Abril ang PVL na ganap nang professional league. (JAToralba)