Nicole nanganak na: Mark sobrang gigil kay Baby Corky

Ipinanganak na ni Nicole Donesa ang baby boy nila ni Mark Herras nitong January 31. Pinost nga ni Mark sa Instagram ang buong pangalan ni Baby Corky bilang Mark Fernando Donesa Herras.

“Hi I’m Corky wasssap!! Very goodjob mammeeeh!” caption pa ni Mark.

Sa IG story nina Mark at Nicole, nag-share sila ng mga video na karga nila ang baby at gigil na gigil ang aktor sa baby, na may caption na, “Thank you Lord.”

“Itchy I love you!! Alam ko mahirap — pagod, puyat–pero malakas ka naman,” sabi pa ni Mark.

Naging ready sina Mark at Nicole bago sinilang si Baby Corky. Sa kanilang vlog, pinakita nila ang lahat ng requirements tulad ng RT-PCR or Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction test at home for COVID-19 kunsaan negative ang results. Pati na ang mga naging urine at blood tests niya. (Ruel Mendoza)