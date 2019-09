Nicki Minaj nag-sorry sa mga fan

Matapos ang hindi inaasahang pag-aanunsyo na magre-retire na ang International Rap Queen na si Nicki Minaj kamakailan, nilinaw nito sa kanyang panibagong tweet ang plano niya.

Humingi ng paumanhin ang Rap Queen sa naging pahayag na aniya’y “abrupt and insensitive” umano para sa mga fan na nalungkot sa tweet.

Halatang hindi makapaniwala ang isang masugid na fan na talagang nag-direct tweet pa sa idolo, “@NICKIMINAJ can u please address this retirement thing. You e never left us hurt your entire career. We’re just hurting Nicki 🙁 It’s US. It’s the barbz plz.”

Dahil nga sa naging reaksyon ng mga fan at lalo na ang naturang tweet, hindi na pinalagpas ni Minaj ang pagkakataon na bigyang-linaw ang kanyang tunay na intensyon, sabay hingi rin ng paumanhin.

“I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe,” paglilinaw ni Minaj.

Anyway, nang magbitaw naman ng pahayag ang Rap Queen, naging magaan kahit papaano ang pakiramdam ng mga fan at nagpasalamat sa concern nito sa kanila. Hindi na rin sila makapaghintay marinig ang buong detalye ni Minaj tungkol sa kanyang desisyong pagreretiro sa music industry. (Athena Yap)