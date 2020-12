Nick lalong minahal si Priyanka

Nag-celebrate ng kanilang second wedding anniversary sina Priyanka Chopra and Nick Jonas. Nag-post ng slideshow si Nick sa IG ng kanilang bonggang Christian wedding sa Taj Umaid Bhawan Palace in Jodhpur, India noong 2018.

“Two years married to the most wonderful, inspiring and beautiful woman. Happy anniversary @priyankachopra I love you.”

Nag-share naman si Priyanka ng photo nila ni Nick habang naglalakad sila sa London na magka-holding hands.

Sa interview ni Nick with Entertainment Tonight, sinabi niya na sa gitna ng COVID-19 pandemic, mas nakilala pa nila ang isa’t isa. (Ruel Mendoza)