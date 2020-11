NIA: Magat Dam wasak kung ‘di pinakawalan tubig

Milyong tao ang maaapektuhan sakaling masira ang Magat Dam dahil sa dami ng tubig-ulan mula sa Bagyong Ulysses.

Sagot ito ni National Irrigation Administration (NIA) Administrator Ricardo Visaya sa mga bumabatikos sa kanilang desisyon na magpakawala ng tubig, na nagdulot ng matinding pagbaha sa Cagayan at Isabela.

“‘Pag ito ang na-break, lumampas sa spilling level na 193 meters above mean sea level, mag-spill po ‘yan. Masisira po ‘yan at milyun-milyon po na tao ang maaapektuhan,” sambit niya sa panayam sa telebisyon.

“Meron tayo mine-maintain na safety level. It should be below 193 meters above mean sea level. Kung ano dapat ang inflow should also be the outflow,” saad niya pa.

Sinusunod lang aniya nila ang protocol, kung saan hihintayin nila ang Pagasa advisory bago magpakawala ng tubig sa dam. (SDC)