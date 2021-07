Ni-loan na lote ng magkapatid maari bang ipangalan sa dalawa?

Dear Attorney Claire,

Bumili kami ng lupa na hulugan ng kapatid ko at matatapos na sa November. Nasa 25square meters lang po ang parte ko. Siya naman ay 75 square meters. Tanong ko po kung pwede po ba sa paggawa ng deed of sale ay pangalan namin dalawa ang ilalagay sa deed of sale at ilagay din kung ilan lang ang parte ng bawat isa sa amin?







Rowena

Ms. Rowena,

Maaaring ilagay sa deed of sale pati na sa titulo ng lupa kasama pati sa Tax Declaration ang pangalan ninyong dalawa dahil kayo ay magiging co owners ng nasabing ari arian.

Ang parte mo na 1/4 ay maaari rin na ilagay dahil proteksyon din ito sa kapatid mo na mas malaki ang parte na babayaran niya.

Sana lamang ay noong una pa ninyo ito sinabi sa developer dahil kadalasan ay kung ano ang nakalagay ss Contract to Sell ay iyon lamang ang sinusunod nila. Hindi ganoon kadaling pakiusapan ang karamihan sa mga real estate developer kung may nauna ng transaksyon dahil ang katwiran ay nakapasa na ang mga papel at hindi madaling mabago.

Ngunit kung kausap ninyo ay indibidwal lang ay malamang na mapakiusapan. Kapag naman nasa bangko na ang pagbabayad ninyo ng hulugan ay maaati rin kayong mahirapan na pakiusapan lalo pa at isang tao lang ang lumalabas sa Real Estate Mortgage.

