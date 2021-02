Ngiti ni Topex, ibinalik ni Vic

MATAAS na ang kumpiyansa ni Phoenix Super LPG coach Michael “Topex” Robinson sa pagkakasungkit nito kay Vic Manuel mula sa Alaska Aces sa halos pagkakakumpleto nito sa komposisyon sa darating na 46th PBA season.

Tanging mga huling sahog na lamang ang kailangan nito upang makumpleto ang Fuel Masters na pupunuin nito sa nalalapit na 2021 PBA Rookie Draft.

“Medyo masaya naman sa mga nangyari,” sabi ni Robinson matapos aprubahan ang trade kay Manuel. “Hindi lang kami nagkaroon ng kapalit ni Calvin. Nakakuha pa kami ng Banchero at mayroon pa kaming seventh pick.”

Hindi maitago ang pagkakuntento kay Robinson sa pagdating ni Manuel matapos unang masungkit mula sa trade din sa Magnolia Hotshots si Chris Banchero, ay mayroon pa itong tsansa sa draft.

“With the talent that’s there. Good for us, kasi nakakuha kami ng legitimate post threat with Vic, na wala kami last time and we now have a legitimate point guard in Chris Banchero na wala kami last conference,” sabi nito.

Ang pagdating ni Manuel ay nagsama ulit dito sa una nitong D-League coach kay Robinson at nagbigay pa ng lakas sa Phoenix sa low blocks habang may Banchero ito na magbabantay sa backcourt.

Kapit din nito ang No. 7 pick, na mas mababa sa unang nakuha sa trade sa Hotshots sa pagpapadala kay Abueva na dapat na No. 6 para makahanap ng kailangan sa punto ng talent na draft. (Lito Oredo)