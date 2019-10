NGCP titiba ng ₱2B kada taon sa MVIP

HINAHARANG ng Mindanao Coalition of Power Consumers (MCPC) ang proyektong magkakabit ng kur­yente sa Mindanao at Visayas o ang Mindanao-Visayas Interconnection Project (MVIP) na nagkakahalagang P52 bilyon dahil patataasin lang nito ang singil sa kuryente sa mga consumer ng P1.90 per kilowatt hour habang sinisiguro ang kita ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) at ng mga bangkong magpapautang dito.

“A conclusion that could be drawn about the Mindanao-Visayas Interconnection Project is that it will earn money for NGCP and for the banks, but will give no significant monetary benefit to power consumers that would compensate for the increase in the cost of power supply imported through the interconnection,” sabi ni MCPC president David Tauli.

Naghain ng maraming petition sa Energy Regulatory Commission ang NGCP simula pa noong 2011 para sa iba’t ibang parte ng MVIP at pumayag ang ERC na ituloy ang proyekto kahit na hindi minsan binanggit ng NGCP kung gaanong kalaki ang itataas sa singil ng kuryente oras na umandar na ito at hindi nito nililinaw kung paano makikinabang ang mga power consumer dito.

Inabangan ni Tauli ang public forum na itinakda ng NGCP sa Cagayan de Oro kamakailan para malinawan sa plano nito sa MVIP at kung paano maapektuhan ang singil sa kuryente sa mga tao ngunit kinansela ito.

Base sa mga naunang desisyon ng ERC at sa mga mga pinapayagan nitong singilin, kinuwenta ni Tauli na titiba ang NGCP ng P2 bilyon kada taon sa MVIP at titiba din ang mga bangkong uutangan nito ng P2.6 bil­yon taon-taon.

Sabi ni Tauli, nagkamali ang ERC sa pag-apruba sa MVIP.

“Another conclusion that can be drawn from doing an economic evaluation of the interconnection project is that the ERC erred in granting provisional approval in July 2017 for the implementation of the MVIP,” sabi ni Tauli.

Sa isinumite ng NGCP, sinabi lang nito na maipapadala ng isang grid sa kabilang grid ang sobra nitong kuryente, maisusulong nito ang kompetisyon sa electricity market at makatutulong ito sa Visayas grid sa peak hour ‘pag kinukulang ito ng suplay ng kuryente. Ang problema, ayon kay Tauli, walang pinakikitang datos ang ERC o ang NGCP tungkol sa magiging epekto nito sa binabayad sa kuryente ng mga consumer. (Eileen ­Mencias)