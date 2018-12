Ngayon pa lang, Katipunan Battle II?

May isang taon ang University of the Philippines para paghandaan ang susunod na season ng UAAP. Gayun din ang Ateneo.

Ibig bang sabihin nito ay muling maghaharap ang dalawang koponan sa finals? Maaari. huwag lang makikialam ang Far Eastern University, ­Adamson, University of Santo Tomas, National University, De La Salle at maging University of the East.

Isa lang ang sigurado – na lahat ng mga koponan sa katatapos na UAAP basketball season ay agad na maghahanda para sa susunod na yugto ng labanan.

Pero ngayon pa lang ay marami ang umaasa na sana’y muling magharap sa finals ang Ateneo at UP. Katipunan Battle II, ika nga.

Puwede itong mangyari. Matindi pa rin ang line-up ng UP sa pangu­nguna ni Bright Akhuetie. Inaasahan ng lahat na sa pagpasok ni Kobe Paras ay magkakaroon kaagad ng kapalit ang nag-graduate na team captain ng koponan na si Paul Desiderio.

Pero babalandra pa rin sa harap ng UP, at lahat ng koponan, si Thirdy Ravena na siguradong magiging lalong batak sa laro sa susunod na season. Kung mayroong matinding kandidato ngayon para sa Mr. Basketball Award, ito’y walang iba kundi si Thirdy.

Malamang na nakita nating lahat ang mga pahayagan matapos talunin ng Ateneo ang UP sa game 2 ng finals: Nakaharap sa mga taga-suporta ng Ateneo, nakatalikod sa kamera, si Thirdy habang tinatanggap ang masigabong palak­pakan ng madlang pipol dahil sa kanyang ginawang kabayanihan sa laro.

Nang kailanganin ng Ateneo ang lahat ng kanyang makakaya, hindi siya nagpabaya, ipinakita ang kanyang galing, ang lahat ng kanyang natutunan sa mahabang paglalaro ng basketbol, para bitbitin ang koponan papunta sa titulo.

Bukod sa muling nabiyayaan ang Ateneo ng korona, muling tinanghal na Finals MVP si Thirdy.

Nahigitan niya ang kanyang kuyang si Kiefer na minsan ding tinanghal na Finals MVP.

Sa panig ng UP, nakarating na ulit ng finals ang koponan matapos ang mahigit tatlong dekada.

Nagkaroon na ito ng finals experience na siguradong magagamit sa susunod na season, sa susunod na biyahe.

Pero tiyak na magi­ging masalimuot ang daan para sa dalawang koponan. Nandiyan ang Adamson na tiyak na gustong makabawi matapos talunin ng UP ng dalawang beses sa Final Four. Nandiyan din ang FEU na gustong makabawi sa Ateneo.

Hindi siguradong muling maghaharap sa Final Four ang apat na koponan. Pero hindi magiging kataka-taka kung muli itong mangyayari. Sabi nga nila, abangan nating lahat ang susunod na kabanata.