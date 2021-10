Nganga sa tandem! Bongbong laglag kay Digong

Kasabay ng paghain ng certificate of candidacy (COC) para tumakbong pangulo sa 2022 ay inamin ng talunan sa pagka-bise presidente na si Bongbong Marcos na iniwan siya sa ere ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2022 national elections.

Sa panayam kahapon kay Marcos ay sinabi nitong sa orihinal na plano ay si Duterte ang dapat na ka-tandem niya sa 2022 national elections.

“I’ll be very candid with you. The reason for that is, the original plan was for us to adopt PRRD for our vice president candidate,” pahayag ni Marcos.

Pero ginulantang ni Duterte ang publiko nang ihayag nito ang pagretiro sa politika at si Senador Bong Go ang kanyang inindorsong VP bet ng PDP-Laban bilang kanyang kapalit.

Si Marcos ay tatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas (PFP) kun saan siya nanumpa at wala pang napipisil na ka-tandem. (Mark Joven Delantar)