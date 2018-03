NFA walang mandato na mag-import ng bigas

Pag-aaralan ng Senado kung kaila­ngan pa ang Natio­nal Food Authority (NFA) sa sandaling ipatupad na ang ta­ripa sa pag-aangkat ng bigas.

Ito ang inihayag ni Senador Cynthia Villar, chairperson ng Senate committee on agriculture, sa gitna ng kanilang pagsisiyasat sa usa­ping may kinalaman sa suplay at presyo ng bigas.

“Re-review-hin nga kasi ang suggestion ng NEDA (National Economic and Development Authority) wala nang role ang NFA, so titingnan natin, maghe-hearing uli kami. Under tariffication wala nang importation ang government. Wala na siyang mandate to import ang matitira sa mandate niya mamili sa farmer at P17, kung hindi niya nagagawa, ano pang gagawin niya,” giit ni Villar.

Binigyang-diin pa ng senador na lumitaw sa pagdinig ng kanyang komite na bigo ang NFA na gawin ang mandato ng ahensiya na mapanatili ang 15-day buffer stock ng NFA rice na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng commercial rice.

“Nag-fail talaga ang NFA to do their job, incompetence ‘yun, dapat magbago sila,” diin ng senador.