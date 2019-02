NFA rice ‘di mawawala sa merkado — Piñol

PINABULAANAN ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang naunang paha­yag ni National Food Authority (NFA) Admi­nistrator Tomas Escarez na hanggang Agosto na lamang makikita sa merkado ang NFA rice.

Ayon kay Piñol walang katotohanan na hanggang Agosto na lamang tatagal ang stock ng NFA rice, sa katunayan umano ay marami pang padating na mga inangkat na bigas mula sa Thailand at Vietnam gayundin ay marami pang palay na nabili sa mga magsasaka.

“The President has made the commitment that even with the tariffication and non-participation of NFA sa stabilization sa supply at presyo sa merkado na there will still be NFA rice,” paliwanag ni Piñol kaya wala umanong dahilan para mangamba ang publiko na suki ng NFA rice na wala na silang mabibili.

Inanunsyo pa ni Piñol na maaari pang bumaba ang presyo ng NFA rice, maaari umano na wala nang P32 kundi puros P27 kada kilo na lamang ang ibebenta sa pamilihan.

Sa Marso 3 ay ililipat na sa DA ang kontrol sa NFA at sa ilalim ng rice tariffication law ay pinahihintulutan na ang unlimited importation ng bigas kung saan kailangan lamang na magbayad ng 35% na tariff shipments at ang mag aangkat ay dapat may phytosanitary permit mula sa Bureau of Plant Industry.